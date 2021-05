Welfare | Lidl Italia insieme a Fondazione Umberto Veronesi per la salute della pelle

(Di giovedì 13 maggio 2021) Verona, 13 mag. (Adnkronos/Lab) - Con l'arrivo dell'estate e delle belle giornate aumenta la voglia di stare al sole, ma è bene ricordare di farlo con moderazione e prestare sempre attenzione alla propria. Laè l'organo più esteso del nostro corpo, lo riveste e lo protegge dagli agenti esterni, eppure spesso ce ne preoccupiamo solo da un punto di vista estetico. Purtroppo, anche lapuò essere colpita dai tumori: alcuni perfettamente guaribili, altri ancora oggi difficili da curare. Per questo, a partire da giovedì 20 maggio in tutti gli oltre 680 punti vendita di, per ogni solare Cien Sun acquistato, scelto tra una selezione di prodotti ad alta protezione, l'Azienda donerà 0,50 euro a favore di...

"Siamo molto fieri - dichiara Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione e csr di Lidl Italia - di questa collaborazione. Con l'avvicinarsi dell'estate, ci impegniamo sempre ad offrire ai nostri clienti prodotti di qualità a prezzi accessibili."