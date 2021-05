Washington | i repubblicani rimuovono Liz Cheney per le critiche a Trump

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il Partito Repubblicano ha rimosso Liz, terza carica del GOP alla Camera e figlia di Dick, a causa dellenei confronti dell’ex presidente– Lizè stata rimossa dal Partito Repubblicano dalla carica all’interno della Camera dei Rappresentanti. La figlia primogenita dell’ex vicepresidente Dick era la terza carica del GOP all’interno del Congresso. Attacchi aLa 54enne deputata del Wyoming paga così le dure e continuenei confronti dell’ex presidente. “Continuerò a combattere le pericolosissime bugie dell’ex presidente Donald. Farò qualunque cosa è nelle mie possibilità per evitare che l’ex presidentepossa di nuovo avvicinarsi in qualunque maniera allo Studio ...

Spingendosi sino a scrivere un articolo sulPost per ammonire iche devono 'scegliere tra la verità e la menzogna'. Di fatto, Cheney è diventata per i liberal una sorta di ...Post Editoriale: mentre gli Stati Uniti vivono un altro fine settimana sanguinoso, la ...legislazione sulla sicurezza delle armi langue al Senato a causa dell'opposizione dei...La diputata repubblicana del Wyoming Liz Cheney parla nella Camara dei Rappresentanti dopo essere stata cacciata dal suo incarico dai repubblicani. ANSA/ EPA/MICHAEL REYNOLDS WASHINGTON. – “Un vecchio ...Il presidente Usa spera di avere il sostegno dei Repubblicani per iniettare nell'economia centinaia di miliardi di dollari attraverso un pacchetto ...