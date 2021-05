Volkswagen presenta la nuova Tiguan Allspace

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sistemi di assistenza e comfort di ultima generazione, infotainment intelligente, motori ad alta efficienza e spazio a volontà per fino a sette persone o per massimo 1.920 litri di capacità di carico, queste sono le caratteristiche della. Dotata di equipaggiamenti di prima classe, lavettura del Gruppoè perfetta per le famiglie e come moderno SUV multiuso dotato di trazione anteriore o intelligente sistema di trazione integrale 4MOTION. Nuovi ed evoluti sono i sistemi di assistenza come Travel Assist1/2 ( guida assistita fino a 210 km/h) capaci di condurre a destinazione i passeggeri in tutto relax e nel massimo comfort. La gamma di motorizzazioni dellaentusiasma per potenza ed efficienza. Il propulsore è un ...