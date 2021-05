Voglio La Mamma di J-Ax è un esorcismo contro il Covid prima di importanti novità

(Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo la brutta esperienza con la pandemia arrivaLadi J-Ax. “Così, de botto, senza senso” , diremmo per citare un meme che a sua volta cita una scena epica della serie televisiva Boris. In effetti un po’ “de botto” veniamo a scoprire che Alessandro Aleotti ha sfornato un nuovo brano: “Come sempre quando mi capitano le sfighe, l’unico modo per esorcizzarle è attraverso la musica e quindi ho scritto una canzone su quello che mi è successo”. “Non è un nuovo singolo, attenzione”, dice J-Ax mentre parla dal suo studio in un nuovo video pubblicato su Instagram.Lasarà un evento estemporaneodell’arrivo di qualcosa di più ufficiale. Qualcosa che lo stesso Alessandro definisce “zarro” con queste parole: “Non è, però, che aver avuto ilmi abbia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Voglio Mamma

... 'Sono arrivata in Italia nel 2009, avevo 6 e anni e mezzo e la storia di Denise Pipitone la conosco bene, mi metto nei panni dellae mi dispiace molto. A leitogliere i dubbi perché le ...Maria, dal canto suo, lamentò fino alla fine di non aver mai avuto amore dallaLitsa, ... tanto che, già famosa, lei scrisse: 'Nonpiù rapporti con loro. Spero che i giornali non se ne ...J-AX torna con un nuovo singolo che racconta in musica la sua dolorosa esperienza con il Covid19. Il brano si intitola Voglio la mamma e la cover del disco è un disegno di suo figlio Nickolas.«Abbiamo tutto il diritto di conoscere la verità. Dopo 35 anni, per la prima volta, scendo in piazza per gridare il dolore di una madre a cui hanno ucciso un ...