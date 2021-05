Virginia Raggi sfida CasaPound, Mattia Feltri se la ride del suo antifascismo da operetta (Di giovedì 13 maggio 2021) Mattia Feltri in prima sulla Stampa schernisce Virginia Raggi e il suo antifascismo da operetta. Il motteggio si riferisce al fatto che la sindaca Raggi pretende di dire chi può fare cortei a Roma e chi no. Raggi sull’antifascismo scavalca il distratto Gualtieri del Pd La sindaca è intervenuta sull’annunciato corteo di CasaPound il 29 maggio. Una faccenda che spetta alla questura dirimere e non al Campidoglio. La solita Anpi ha già chiesto che la manifestazione venga vietata. Virginia non poteva essere da meno e ha dato il via alla sua campagna elettorale scavalcando il distratto Gualtieri del Pd nella gara a chi fa di più la voce grossa antifascista. LEGGI ANCHE Virginia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 maggio 2021)in prima sulla Stampa scherniscee il suoda. Il motteggio si riferisce al fatto che la sindacapretende di dire chi può fare cortei a Roma e chi no.sull’scavalca il distratto Gualtieri del Pd La sindaca è intervenuta sull’annunciato corteo diil 29 maggio. Una faccenda che spetta alla questura dirimere e non al Campidoglio. La solita Anpi ha già chiesto che la manifestazione venga vietata.non poteva essere da meno e ha dato il via alla sua campagna elettorale scavalcando il distratto Gualtieri del Pd nella gara a chi fa di più la voce grossa antifascista. LEGGI ANCHE...

