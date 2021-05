Violenza sessuale sulla figlia minorenne e su quella della nuova compagna: condannato a 13 anni di carcere (Di giovedì 13 maggio 2021) Avrebbe abusato della figlia minorenne e di quella della compagna, accuse per cui la quarta sezione penale del Tribunale di Catania avrebbe emesso una sentenza di condanna a 13 anni a carico di un 44enne. Nelle trame del caso, secondo quanto riporta l’Ansa, anche l’accusa di aver mostrato a una delle vittime un video intimo della madre. Violenza sessuale sulla figlia minorenne e su quella della compagna: condannato a 13 anni Il 44enne sarebbe finito a processo per Violenza sessuale aggravata su minorenni e corruzione di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Avrebbe abusatoe di, accuse per cui la quarta sezione penale del Tribunale di Catania avrebbe emesso una sentenza di condanna a 13a carico di un 44enne. Nelle trame del caso, secondo quanto riporta l’Ansa, anche l’accusa di aver mostrato a una delle vittime un video intimomadre.e sua 13Il 44enne sarebbe finito a processo peraggravata su minorenni e corruzione di ...

