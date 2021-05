Violenza sessuale su figlia minorenne, condannato a 13 anni (Di giovedì 13 maggio 2021) Avrebbe abuso della propria figlia e di quella della sua nuova convivente e a una delle due vittime avrebbe anche mostrato video in cui si vedeva la madre avere rapporti sessuali. E' l'accusa ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Avrebbe abuso della propriae di quella della sua nuova convivente e a una delle due vittime avrebbe anche mostrato video in cui si vedeva la madre avere rapporti sessuali. E' l'accusa ...

