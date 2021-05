Vino dealcolato, Centinaio: Difendiamo uniti le nostre eccellenze (Di giovedì 13 maggio 2021) – “Bene che l’Italia faccia fronte comune e che le forze politiche siano unite nel respingere l’ennesimo tentativo di penalizzare un prodotto che è la punta di diamante del nostro agroalimentare e parte della Dieta Mediterranea. Non si può pensare di chiamare Vino qualcosa che Vino non è. La dealcolazione, anche solo parziale, per i vini Dop Igp non è negoziabile”. Lo ribadisce il sottosegretario Mipaaf Gian Marco Centinaio (nella foto). “No a procedimenti che – afferma Centinaio – stravolgerebbero le caratteristiche organolettiche e comprometterebbero il legame con il territorio che è una delle caratteristiche distintive delle nostre produzioni, come ha ricordato il ministro Patuanelli, che a fine maggio ribadirà in sede europea l’opposizione dell’Italia al recente compromesso raggiunto ad ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021) – “Bene che l’Italia faccia fronte comune e che le forze politiche siano unite nel respingere l’ennesimo tentativo di penalizzare un prodotto che è la punta di diamante del nostro agroalimentare e parte della Dieta Mediterranea. Non si può pensare di chiamarequalcosa chenon è. La dealcolazione, anche solo parziale, per i vini Dop Igp non è negoziabile”. Lo ribadisce il sottosegretario Mipaaf Gian Marco(nella foto). “No a procedimenti che – afferma– stravolgerebbero le caratteristiche organolettiche e comprometterebbero il legame con il territorio che è una delle caratteristiche distintive delleproduzioni, come ha ricordato il ministro Patuanelli, che a fine maggio ribadirà in sede europea l’opposizione dell’Italia al recente compromesso raggiunto ad ...

Agricolae1 : #Vinodealcolato, @giamma71 @Mipaaf_ : Difendiamo uniti le nostre eccellenze - AgriculturaIT : Vino dealcolato, Centinaio @giamma71 (Mipaaf): Difendiamo uniti le nostre eccellenze - nando_finizio : RT @FattoAlimentare: Vino “annacquato”? Quello che c’è da sapere sulla questione dei prodotti dealcolati in discussione a Bruxelles https:/… - Daviderel4 : RT @FattoAlimentare: Vino “annacquato”? Quello che c’è da sapere sulla questione dei prodotti dealcolati in discussione a Bruxelles https:/… - DiegoZardini : RT @paolodecastro: Tutela del #MadeInItaly e #ocm #vino. ? Nessuna aggiunta di acqua nel vino ? Tutela del Made in Italy e su vino dealcola… -

Ultime Notizie dalla rete : Vino dealcolato Dealcolazione, Patuanelli: "Italia contraria alla proposta" ... in base alla quale il vino potrà essere etichettato come dealcolato o parzialmente dealcolato, mentre i vini Doc potranno essere catalogati come parzialmente dealcolati'. Fonte e foto: Italpress

Patuanelli: su vino dealcolato bilaterali con Francia e Spagna Il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, farà dei bilaterali al prossimo Agrifish con Francia e Spagna sul tema del vino dealcolato, ribadendo il no italiano anche alla ipotesi di una parziale dealcolazione di vini Dop e Igp. Patuanelli, in audizione al Senato in Commissione Politiche dell'UE sulle prospettive del ...

Patuanelli: vino dealcolato, preoccupati da posizione Francia Agenzia askanews Vino senz'alcol, le bollicine analcoliche della storica azienda del Monferrato La cantina Bosca ha due secoli di storia alle spalle ma guarda al futuro con uno spumante che spopola sui mercati asiatici. La titolare: "Abbiamo due ...

Vino annacquato in Europa: facciamo chiarezza Cerchiamo di rendere semplice il complicato negoziato sul vino annacquato (o dealcolato) ancora in corso nelle istituzioni europee, e che sta facendo tanto discutere le associazioni di categoria itali ...

