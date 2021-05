Vinicio Marchioni come Bonolis | nascondono lo stesso dramma

Leggi su cityroma

(Di giovedì 13 maggio 2021)è un noto attore italiano conosciuto soprattutto per il suo ruolo in Romanzo Criminale. Da molti anni alterna cinema e televisione, nel suo passato però c’è unin comune con Paolo-political24è un attore che forse tutti ricordanoil Freddo di Romanzo criminale. Ancora ragazzo ha scoperto la sua vocazione per la recitazione e l’ha inseguita con grande tenacia, riuscendo a sfondare in questo campo, ottenendo riconoscimenti e popolarità. Nel suo passato però c’è un problema in comune con il conduttore di Avanti un altro! L’amore per il cinema e la tv didicevamo questo interprete ha fatto ...