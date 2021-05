Vincono le prima della Serie A: la lotta per la Champions è aperta (Di giovedì 13 maggio 2021) Vince l’Inter, già campione d’Italia. Vincono anche tutte le prime della classe nella 36/a e terz’ultima giornata del campionato di calcio di Serie A. Per effetto di questi risultati rimane aperta la corsa alla Champions. In coda, Benevento sempre più nei guai con la sconfitta a Bergamo. Questi i risultati: Atalanta-Benevento 2-0; Bologna-Genoa 0-2; Inter-Roma 3-1, Lazio-Parma 1-0; Sampdoria-Spezia 2-2; Sassuolo-Juventus 1-3; Torino-Milan 0-7. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 13 maggio 2021) Vince l’Inter, già campione d’Italia.anche tutte le primeclasse nella 36/a e terz’ultima giornata del campionato di calcio diA. Per effetto di questi risultati rimanela corsa alla. In coda, Benevento sempre più nei guai con la sconfitta a Bergamo. Questi i risultati: Atalanta-Benevento 2-0; Bologna-Genoa 0-2; Inter-Roma 3-1, Lazio-Parma 1-0; Sampdoria-Spezia 2-2; Sassuolo-Juventus 1-3; Torino-Milan 0-7.

