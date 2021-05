Ville storiche: luoghi fantastici per vacanze da sogno (Di giovedì 13 maggio 2021) Castelli, masserie, finestre sul mare e Ville con piscina. Tante proposte per un soggiorno da sogno. Oggi abbiamo come protagoniste alcune Ville storiche della penisola, luoghi fantastici per una vacanza indimenticabile. Ville storiche: un’idea per trascorrere un’estate da sogno? Che cosa desideriamo, oggi come oggi e dati i tempi che corrono, oltre ad un aperitivo Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Castelli, masserie, finestre sul mare econ piscina. Tante proposte per un soggiorno da. Oggi abbiamo come protagoniste alcunedella penisola,per una vacanza indimenticabile.: un’idea per trascorrere un’estate da? Che cosa desideriamo, oggi come oggi e dati i tempi che corrono, oltre ad un aperitivo

Advertising

GSansone77 : RT @ChineurChateaux: Qualche pensiero alle vacanze? :) :) Se adorate le ville storiche quest'articolo allora fa per voi! - ChineurChateaux : Qualche pensiero alle vacanze? :) :) Se adorate le ville storiche quest'articolo allora fa per voi! - elisadalbosco : RT @elisadalbosco: Ville storiche per vacanze indimenticabili in Italia - 1_nome_a_caso : @biancavschiller Di sicuro l'ambientazione merita molto. Nella prima serie hanno scelto come location Venezia, Mons… - elisadalbosco : Ville storiche per vacanze indimenticabili in Italia -