VIDEO Sonego-Thiem 2-1 | highlights Internazionali d’Italia | impresa dell’azzurro | vola ai quarti di finale a Roma

(Di venerdì 14 maggio 2021) Lorenzosi è qualificato aididegligrazie a una mirabolantecompiuta contro Dominic, numero 4 al mondo sconfitto al tie-break del terzo set con una personalità straripante. Il nostro portacolori potrà così tornare in campo venerdì 14 maggio per affrontare il russo Andrey Rublev, numero 7 del ranking ATP e osso durissimo da battere. Il piemontese è stato capace di annullare un match point all’avversario e di imporsi al termine di una partita davvero stellare, che lo consacra e lo proietta tra i migliori otto sulla terra rossa della capitale. Di seguito ilcon glie la sintesi della sfida tra Lorenzoe Dominic, ...

Advertising

SkySport : Sonego straordinario contro Thiem: che lotta a Roma ? ?? SONEGO-RUBLEV: QUARTI DI FINALE ?? Venerdì 14 maggio ? Dalle… - SuperTennisTv : Al microfono di @frapaoletti , Lorenzo Sonego commenta a caldo la grande vittoria su Thiem! #tennis #IBI21… - fvnzioniamo : buonanotte al mio uomo lorenzo sonego - RobyManzon : RT @TeleAppula: Le maggiori #notizie della giornata #13maggio da #Puglia e #Basilicata . Su #youtube, sotto #video , tutti i link per #noti… - CskaTorino : RT @SkySport: Sonego chiude il primo set contro Thiem con un ace ? ?? SONEGO-RUBLEV: QUARTI DI FINALE ?? Venerdì 14 maggio ? Dalle 19:00 ?? Su… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sonego

Ricordiamo anche la possibilità di seguire i match del torneo di Roma in diretta streaming: ... DIRETTA INTERNAZIONALI D'ITALIA 2021/ Arriva la pioggia, Schwartzman eliminato!THIEM AGLI ...di Claudio Franceschini) DIRETTA/ Sinner Nadal (risultato 0 - 0)streaming tv: in campo, si ... e allora noi possiamo ricordare che Lorenzoè già approdato agli ottavi ed è l'unico degli ...Lorenzo Sonego si è qualificato ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia grazie a una mirabolante impresa compiuta contro Dominic Thiem, numero 4 al mondo sconfitto al tie-break del terzo set ...Spettacolare vittoria di Lorenzo Sonego che batte Thiem in tre set e avanza agli Internazionali di Roma. Guarda gli highlights ...