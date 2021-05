VIDEO Pieter Serry tamponato da un’ammiraglia! Incidente assurdo al Giro d’Italia | il belga sta bene

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ha dell’incredibile ciò che è successo pochi minuti fa sulle strade del2021 in prossimità del traguardo della sesta tappa di Ascoli Piceno. A pagarne le conseguenze il, che si è salvato in extremis da quello che si sarebbe potuto rivelare come un bruttissimotra il portacolori della Deceuninck-Quick Step e una delle ammiraglie del Team BikeExchange che per questione di centimetri ha rischiato di investirlo. Momenti di grandissima paura per tutti coloro che stanno seguendo la Corsa Rosa, e che hanno assistito a delle immagini da pelle d’oca. In un tratto di falsopiano prima dell’ascesa finale di San Giacomo, l’andatura diè giustamente calata in previsione degli ultimi chilometri, anche per sistemarsi prima di affrontare ...