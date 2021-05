VIDEO Marcell Jacobs record italiano! 9.95 sui 100 metri! Show straripante al Meeting di Savona

(Di giovedì 13 maggio 2021)ha firmato il nuovoitaliano dei 100 metri. L’azzurro si è letteralmente esaltato nelle batterie deldie ha fatto saltare il banco. Il ragazzo di origini texane è uscito brillantemente dai blocchi di partenza, ha giganteggiato sul lanciato e ha timbrato uno spettacolare 9.95! Il nostro portacolori, reduce da eccellenti prestazioni dalle World Relays, è diventato così il secondo italiano a scendere sotto il muro dei 10 secondi, migliorando di quattro centesimi quanto fece Filippo Tortu nel 2018.è stato davvero fenomenale, era convinto di poter centrare questo grande obiettivo e oggi ci è brillantemente riuscito. Il 26enne potrà addirittura migliorarsi alle ore 18.00, quando è in programma la finale allo Stadio ...

Corriere dello Sport.it

Leinterviste ai cinque quartetti italiani dopo la rassegna mondiale di staffette a Chorzow, ... MA LO SPRINT ITALIANO VA VELOCE" 'Vedere tante maglie azzurre sul podio ci gasa!' dice...