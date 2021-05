VIDEO – Conte e Lautaro, incontro di boxe durante l’allenamento: c’è anche Lukaku (Di giovedì 13 maggio 2021) Conte e Lautaro hanno organizzato un incontro di boxe durante l'allenamento, a voker mostrare che non ci sono rancori dopo la lite di ieri. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 13 maggio 2021)hanno organizzato undil'allenamento, a voker mostrare che non ci sono rancori dopo la lite di ieri. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

FBiasin : #Lautaro vs. #Conte: la resa dei conti. Straordinari. - fattoquotidiano : GIUSEPPE CONTE AL FATTO Entro fine mese il “nuovo” M5S: sul doppio mandato, voteranno gli iscritti. ”Il video di Gr… - M5S_Europa : La differenza tra @GiuseppeConteIT e @matteorenzi è abissale. Mentre Conte era impegnato a lavorare per gli italian… - plufius : RT @FBiasin: #Lautaro vs. #Conte: la resa dei conti. Straordinari. - unmerceyyyqt : RT @marifcinter: L’Inter manda definitivamente ko le polemiche simulando un incontro di boxe ad Appiano tra Lautaro e Conte. Game set match… -