Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2021 ore 17 | 45

(Di giovedì 13 maggio 2021)DEL 13 MAGGIOORE 17.35 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA SR AUSONIA CODE PER #INCIDENTE AL KM 31+000 CIRCA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’APPIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA GENZANO IN DIREZIONESUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FL4VELLETRI TRAFFICO FERROVIARIO SOSPESO TRA LANUVIO E VELLETRI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IN CHIUSURA, RICORDIAMO CHE È STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL SERVIZIO DI ...