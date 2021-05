“Via con un calcio nel sedere, volgare”. L’attacco vip fuori dall’Isola dei Famosi. Valentina Persia colpita e affondata (Di giovedì 13 maggio 2021) In attesa della prossima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, continuano le dinamiche sulla spiaggia. Da quando arrivisti e primitivi si sono uniti, le litigate sono aumentate giorno dopo giorno. Il più nervoso nell’ultimo periodo è sembrato Andrea Cerioli, infastidito per la presunta elemosina nei suoi confronti, quando gli hanno offerto del cibo. Ma una delle più scatenate è anche Valentina Persia. La comica si è infatti imbestialita nei giorni scorsi, prendendo di mira la naufraga Isolde Kostner. Su di lei ha infatti esclamato: “Lei è una campionessa che non ha un minimo di pa…e, per dire che ti sto sul ca…o perché sono una persona simpatica che interagisce con tutti. Cosa che lei non sa fare perché interagisce solo con Roberto Ciufoli. Rosica perché non riesce ad entrare nelle dinamiche del gioco, che non significa soltanto dormire e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) In attesa della prossima puntata de ‘L’Isola dei’, continuano le dinamiche sulla spiaggia. Da quando arrivisti e primitivi si sono uniti, le litigate sono aumentate giorno dopo giorno. Il più nervoso nell’ultimo periodo è sembrato Andrea Cerioli, infastidito per la presunta elemosina nei suoi confronti, quando gli hanno offerto del cibo. Ma una delle più scatenate è anche. La comica si è infatti imbestialita nei giorni scorsi, prendendo di mira la naufraga Isolde Kostner. Su di lei ha infatti esclamato: “Lei è una campionessa che non ha un minimo di pa…e, per dire che ti sto sul ca…o perché sono una persona simpatica che interagisce con tutti. Cosa che lei non sa fare perché interagisce solo con Roberto Ciufoli. Rosica perché non riesce ad entrare nelle dinamiche del gioco, che non significa soltanto dormire e ...

