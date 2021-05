Via all’hub di Monreale, medici e farmacisti monrealesi pronti: 840 cittadini prenotati (FOTO) (Di giovedì 13 maggio 2021) È tutto pronto a Monreale per la prima “tre giorni” di somministrazioni all’interno dell’hub del San Gaetano, locali della Caritas in via Palermo. Da domani, e per tre giornate consecutive, una fitta schiera di medici di base Monrealesi, infermieri volontari, medici Asp, farmacisti Monrealesi, amministrativi Asp e comunali, volontari di protezione civile e polizia municipale, darà vita a quella che è possibile definire una festa per la speranza, quella di uscire prima possibile dall’incubo Covid. Oltre 800 sono i cittadini Monrealesi che hanno risposto all’appello dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Arcidiacono. Sono per l’esattezza 840 coloro che riceveranno la dose in base all’anamnesi che sarà eseguita sul posto. Le dosi saranno ... Leggi su monrealelive (Di giovedì 13 maggio 2021) È tutto pronto aper la prima “tre giorni” di somministrazioni all’interno dell’hub del San Gaetano, locali della Caritas in via Palermo. Da domani, e per tre giornate consecutive, una fitta schiera didi basesi, infermieri volontari,Asp,si, amministrativi Asp e comunali, volontari di protezione civile e polizia municipale, darà vita a quella che è possibile definire una festa per la speranza, quella di uscire prima possibile dall’incubo Covid. Oltre 800 sono isi che hanno risposto all’appello dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Arcidiacono. Sono per l’esattezza 840 coloro che riceveranno la dose in base all’anamnesi che sarà eseguita sul posto. Le dosi saranno ...

Advertising

monrealeatoday : Via all'hub di Monreale, medici e farmacisti monrealesi pronti: 840 cittadini prenotati (FOTO) - cagliaripad : Covid, vaccini: al via le immunizzazioni all’hub di San Gavino - infoitinterno : Via all’hub di Monreale, appello di Intravaia: “Vaccino occasione di rinascita” - DirettaSicilia : Via all’hub di Monreale, appello di Intravaia: “Vaccino occasione di rinascita”, - monrealeatoday : Via all'hub di Monreale, appello di Intravaia: 'Vaccino occasione di rinascita' -

Ultime Notizie dalla rete : Via all’hub Palermo, al via l'hub vaccinale del centro commerciale La Torre: "Obiettivo 12 mila dosi al giorno" La Repubblica