Very Mobile, nuova offerta a 5,99 euro: sconto sui costi di attivazione (Di giovedì 13 maggio 2021) Very Mobile ha lanciato una nuova promozione che comprende anche uno sconto sui costi di attivazione. Vediamo nel dettaglio come funziona. L’operatore virtuale Very Mobile ha lanciato nella giornata del 13 Maggio 2021 una nuova offerta che permette ai consumatori di poter beneficiare di uno sconto sul costo di attivazione della promozione Very 5,99 per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 13 maggio 2021)ha lanciato unapromozione che comprende anche unosuidi. Vediamo nel dettaglio come funziona. L’operatore virtualeha lanciato nella giornata del 13 Maggio 2021 unache permette ai consumatori di poter beneficiare di unosul costo didella promozione5,99 per L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

zazoomblog : Very Mobile nuova offerta a 599 euro: sconto sui costi di attivazione - #Mobile #nuova #offerta #euro: #sconto - mondomobileweb : Very Mobile VoLTE: aggiunti nuovi smartphone Motorola e Xiaomi alla lista dei compatibili - debufred : @NemorinoTorino @VodafoneIT Passa a Very Oppure a ILIAD se si tratta di mobile. - mondomobileweb : Very Mobile: ulteriore sconto sul costo di attivazione di Very 5,99 Nuovi Numeri nei negozi - ehblablabla : @undoriano Troppo accesso e poi con 28282828 sponsor quel very mobile verde sta malissimo -