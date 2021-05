Verso il cambio dei colori, Sardegna e Sicilia pronte alla zona gialla. La svolta con le nuove regole: tre Regioni sperano nella zona bianca (Di giovedì 13 maggio 2021) alla vigilia del nuovo monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia da Covid-19, i dati finora disponibili sembrano anticipare un’Italia tutta in giallo tranne che per una regione. Secondo i probabili numeri che la Cabina di Regia diffonderà domani, come ogni venerdì, la Valle D’Aosta sarà l’unico territorio a rimanere in arancione, con Sardegna e Sicilia che invece si uniranno al resto delle Regioni già nella zona più bassa di rischio. Ma c’è di più. Dai dati preliminari sembrerebbe tornare la possibilità di una zona bianca per almeno tre territori: Molise, Friuli Venezia-Giulia e Sardegna potrebbero liberarsi delle restrizioni da zona ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021)vigilia del nuovo monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia da Covid-19, i dati finora disponibili sembrano anticipare un’Italia tutta in giallo tranne che per una regione. Secondo i probabili numeri che la Cabina di Regia diffonderà domani, come ogni venerdì, la Valle D’Aosta sarà l’unico territorio a rimanere in arancione, conche invece si uniranno al resto dellegiàpiù bassa di rischio. Ma c’è di più. Dai dati preliminari sembrerebbe tornare la possibilità di unaper almeno tre territori: Molise, Friuli Venezia-Giulia epotrebbero liberarsi delle restrizioni da...

