Verona, la risposta di Setti: 'Respingo tutte le accuse' (Di giovedì 13 maggio 2021) Verona - Ultime ore agitate in casa Verona , alle prese con l'indagine della Procura di Bologna sul presidente (e imprenditore) Maurizio Setti , accusato di appropriazione indebita e autoriciclaggio ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 maggio 2021)- Ultime ore agitate in casa, alle prese con l'indagine della Procura di Bologna sul presidente (e imprenditore) Maurizio, accusato di appropriazione indebita e autoriciclaggio ...

Advertising

CalcioPillole : Il presidente del #Verona, Maurizio #Setti, in risposta alle accuse: 'Intendo ribadire l’assoluta regolarità e corr… - alfonsoliguor11 : @kekko___n Verona, in cui la tifoseria locale rispose al Noi non siamo napoletani con un sonoro Voi SIETE napoletan… - BondolaSmarsa : #VeronaTorino rassegna stampa: Vojvoda-Dimarco botta e risposta in 3': Torino, a Verona è un punto d'oro (La Gazzet… - Smarso : #VeronaTorino rassegna stampa: Vojvoda-Dimarco botta e risposta in 3': Torino, a Verona è un punto d'oro (La Gazzet… - warsverine : buongiorno aspetto con ansia la risposta del cup di Verona perché come sempre sono strapiena di visite da fare -