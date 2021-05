Verona, Juric: «Siamo dei perdenti. Futuro? Parlerò col club» (Di giovedì 13 maggio 2021) Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Crotone Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Crotone. Le sue dichiarazioni. SCONFITTA – «Abbiamo abbassato il livello dell’attenzione e non Siamo andati da nessuna parte. Succede troppe volte di perdere cazzimma e non fare risultato. Quest’anno abbiamo fatto cose strepitose, ma Siamo perdenti. Ci Siamo accontentati della salvezza, anche se alcuni giocatori sono andati oltre le loro aspettative. È una grande lezione per me in vista del Futuro». CROTONE – «Qui ho fatto grandi cose. Ho portato il Crotone per la prima volta in Serie A, dispiace che non ci fossero i ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Ivan, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Crotone Ivan, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Crotone. Le sue dichiarazioni. SCONFITTA – «Abbiamo abbassato il livello dell’attenzione e nonandati da nessuna parte. Succede troppe volte di perdere cazzimma e non fare risultato. Quest’anno abbiamo fatto cose strepitose, ma. Ciaccontentati della salvezza, anche se alcuni giocatori sono andati oltre le loro aspettative. È una grande lezione per me in vista del». CROTONE – «Qui ho fatto grandi cose. Ho portato il Crotone per la prima volta in Serie A, dispiace che non ci fossero i ...

Advertising

zazoomblog : Crotone-Verona Juric: “Una lezione per il futuro. Ci siamo spenti” - #Crotone-Verona #Juric: #lezione - internewsit : Juric: «Contro Torino e Inter bellissime partite, ma Verona ora è perdente» - - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Crotone-Verona 2-1, Cosmi batte Juric la sfida degli ex tecnici del Genoa - - pianetagenoa : Crotone-Verona 2-1, Cosmi batte Juric la sfida degli ex tecnici del Genoa - - RickyBianchini : 8 sconfitte, 2 pareggi e 1 sola vittoria nella ultima 11 partite per l'Hellas Verona di #Juric: da una parte l'alle… -