Venezia-Dinamo Sassari oggi in tv | orario e diretta streaming basket gara-1 Playoff Serie A1 2020 2021

(Di giovedì 13 maggio 2021) Umana Reyere Banco di Sardegnagiocano al Palataliercio in occasione di-1 dei quarti di finale deidiA1. Dopo aver conquistato il fattore campo nell’ultimo turno di campionato, i lagunari iniziano in casa contro il Banco di Sardegna. Giovedì 13 maggio alle ore 18.00 inizierà la sfida che sarà trasmessa in esclusivasu Eurosport Player e Discovery +. LIVE –-1A1RISULTATO IN(sportface.it) SportFace.

Advertising

CentotrentunoC : #LBASerieA ?? Gianmarco #Pozzecco, a meno di colpi di scena, si unirà alla Dinamo #Sassari per la seconda gara dell… - Laura170178 : RT @BasketItalyit: . @REYER1872 – @dinamo_sassari , ai Playoff 2021 la riedizione della Finale Scudetto 2019 @SteveBucket7 @minispi htt… - BasketItalyit : . @REYER1872 – @dinamo_sassari , ai Playoff 2021 la riedizione della Finale Scudetto 2019 @SteveBucket7 @minispi - JohnnyBetPicks : - JohnnyBetPicks : -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Dinamo

OA Sport

Giornata 18:00 Cittadella - Brescia 21:00 Unione- Chievo Verona Lettonia > Virsliga 2021 ...00 Vittsjö GIK - AIK Solna Ucraina > Kubok 2020/2021 > Finale 18:00Kiev - Zorya Lugansk USA >...... giovedì al via i quarti di finale Sassari e, el clasico. Dopo la stagione chiusa in anticipo per l'emergenza Covid i playoff dellaBanco di Sardegna, la nona negli undici anni di ...LIVE - Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari si sfidano in gara-1 dei quarti di finale dei playoff di Serie A1 2020/2021 ...ROMA – Meloni tuona: “Basta sbarchi, l’Italia non è il campo profughi d’Europa”. Ecco che cosa afferma, sulla sua pagina Facebook, la leader di Frate ...