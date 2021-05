Variante Indiana a Bella Farnia: prorogata la zona rossa nella frazione di Sabaudia (Di giovedì 13 maggio 2021) Ancora una settimana di zona rossa per gli abitanti di Bella Farnia, una frazione di Sabaudia dove vive una comunità Sikh. A dare l’annuncio è Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione, che scrive: “Proroghiamo la zona rossa di Bella Farnia in provincia di Latina per ulteriori 7 giorni“. Il primo provvedimento di zona rossa è arrivato a seguito di un cluster tra cittadini stranieri domiciliati nella zona; poco dopo però è stato individuato un positivo alla Variante Indiana e lì è scattato l’allarme. Leggi anche: Variante Indiana a Bella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) Ancora una settimana diper gli abitanti di, unadidove vive una comunità Sikh. A dare l’annuncio è Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione, che scrive: “Proroghiamo ladiin provincia di Latina per ulteriori 7 giorni“. Il primo provvedimento diè arrivato a seguito di un cluster tra cittadini stranieri domiciliati; poco dopo però è stato individuato un positivo allae lì è scattato l’allarme. Leggi anche:...

