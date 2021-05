Vacinazioni anti-Covid | come si prenota per gli over 40

Leggi su wired

(Di giovedì 13 maggio 2021) (immagine: Pixabay)40, è il vostro momento. In una lettera indirizzata alle regioni e alle province autonome il commissario straordinario all’emergenza-19 Francesco Paolo Figliuolo dà il via libera per lazione della vaccinazione ai nati fino al 1981 a partire da lunedì 17 maggio. Nel documento, comunque, si specifica che i criteri per stabilire la priorità delle somministrazioni rimangono anzianità e fragilità.si stanno organizzando le regioni? Abruzzo Sul portale sanità della regione Abruzzo non è ancora disponibile il link per lazione della vaccinazioniper gli under 50, che dovrebbe essere implementato nei prossimi giorni. L’adesione alla campagna di vaccinazione può essere espressa attraverso la piattaforma di Poste ...