Vaccino in vacanza, diverse Regioni aprono alla seconda dose per turisti: ecco quali (Di giovedì 13 maggio 2021) In attesa del confronto con il governo, i territori spingono per consentire di effettuare il richiamo anche nei luoghi in cui gli italiani trascorreranno le ferie, per mantenere il ritmo della campagna vaccinale e per sostenere il settore turistico. Il commissario per l’emergenza sanitaria Figliuolo aveva spiegato di stare valutando l’utilizzo di “strutture presso centri montani o estivi” Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 maggio 2021) In attesa del confronto con il governo, i territori spingono per consentire di effettuare il richiamo anche nei luoghi in cui gli italiani trascorreranno le ferie, per mantenere il ritmo della campagna vaccinale e per sostenere il settoreco. Il commissario per l’emergenza sanitaria Figliuolo aveva spiegato di stare valutando l’utilizzo di “strutture presso centri montani o estivi”

Advertising

sole24ore : Come fare il #vaccino in #vacanza? Governo e Regioni al lavoro, 15 milioni di italiani in attesa:… - genovesergio76 : RT @sole24ore: Come fare il #vaccino in #vacanza? Governo e Regioni al lavoro, 15 milioni di italiani in attesa: - pccpla : RT @sole24ore: Come fare il #vaccino in #vacanza? Governo e Regioni al lavoro, 15 milioni di italiani in attesa: - GINA32451015 : RT @SkyTG24: Vaccino in vacanza, diverse Regioni aprono alla seconda dose per turisti: ecco quali - infoitinterno : Vaccino in vacanza, diverse Regioni aprono alla seconda dose per turisti: ecco quali -