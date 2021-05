Vaccino, in arrivo altre 13.300 dosi di AstraZeneca, Johnson&Johnson e Moderna (Di giovedì 13 maggio 2021) Arriveranno a destinazione venerdì 14 maggio i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, all’ASST di Treviglio e all’ospedale di Alzano Lombardo di 7.500 dosi di vaccini di cui 4.400 dosi di AstraZeneca e 3.100 di Johnson&Johnson. Lunedì 17 maggio saranno invece consegnate presso le stesse strutture ulteriori 5.800 dosi di Moderna. In totale il Corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà tra venerdì e lunedì in Lombardia 137.300 dosi di cui 49.300 dosi di vaccini AstraZeneca, 26.800 dosi di Johnson&Johnson e 61.200 dosi di Moderna. Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Arriveranno a destinazione venerdì 14 maggio i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, all’ASST di Treviglio e all’ospedale di Alzano Lombardo di 7.500di vaccini di cui 4.400die 3.100 di Johnson&Johnson. Lunedì 17 maggio saranno invece consegnate presso le stesse strutture ulteriori 5.800di. In totale il Corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà tra venerdì e lunedì in Lombardia 137.300di cui 49.300di vaccini, 26.800di Johnson&Johnson e 61.200di

