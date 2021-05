Vaccino Covid, immunologo Palma: “Vaccinare gli adolescenti non è panacea, ma è utile contro le varianti” (Di giovedì 13 maggio 2021) "Il Vaccino autorizzato per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni non sarà una panacea, autorizzazione non vuol dire soluzione. Sarà però importante Vaccinare questi ragazzi per impedire che sacche non protette di popolazione possano dare spazio a varianti, che potrebbero rendere inefficaci o parzialmente efficaci i vaccini che attualmente stanno proteggendo gli adulti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 maggio 2021) "Ilautorizzato per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni non sarà una, autorizzazione non vuol dire soluzione. Sarà però importantequesti ragazzi per impedire che sacche non protette di popolazione possano dare spazio a, che potrebbero rendere inefficaci o parzialmente efficaci i vaccini che attualmente stanno proteggendo gli adulti". L'articolo .

