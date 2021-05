Vaccino Covid caregiver: come prenotare la vaccinazione, Regione per Regione (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo l’ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza Covid del 6 maggio, cambiano le direttive per l’esecuzione del piano vaccinale. Mentre alcune categorie temporaneamente sospese riprendono le vaccinazioni, si è ritenuto di dover potenziare ancora la campagna vaccinale per completare la categoria dei soggetti fragili, soggetti con disabilità grave e somministrare il Vaccino anche a conviventi e caregiver. Si legge nell’ordinanza che “Alle persone con disabilità grave deve essere garantita la possibilità di prenotare la seduta vaccinale per sé stessi e per i familiari conviventi, per i genitori/tutori/affidatari e 2 assistenti (caregiver), questi ultimi estensibili in situazioni da valutare singolarmente, oltre al disabile.” Deve inoltre essere garantita la prenotazione per i propri ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo l’ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenzadel 6 maggio, cambiano le direttive per l’esecuzione del piano vaccinale. Mentre alcune categorie temporaneamente sospese riprendono le vaccinazioni, si è ritenuto di dover potenziare ancora la campagna vaccinale per completare la categoria dei soggetti fragili, soggetti con disabilità grave e somministrare ilanche a conviventi e. Si legge nell’ordinanza che “Alle persone con disabilità grave deve essere garantita la possibilità dila seduta vaccinale per sé stessi e per i familiari conviventi, per i genitori/tutori/affidatari e 2 assistenti (), questi ultimi estensibili in situazioni da valutare singolarmente, oltre al disabile.” Deve inoltre essere garantita la prenotazione per i propri ...

lucianonobili : Scanzi, prima negazionista del Covid e poi abusivo del vaccino, invece di nascondersi inventa che avrei duplicato i… - matteosalvinimi : L’Europa non solo non ci manda i vaccini promessi ma ci blocca quelli possibili. È normale? - NicolaPorro : L’annuncio di #Pfizer che potrebbe sconvolgere la campagna vaccinale. Ecco i dettagli ?? - CastigamattU : RT @paradoxMKD: L'ambasciatore della salute indiano fa il vaccino Covaxin (vaccino indiano contro il covid) in diretta in TV per mostrare a… - danielsun2021mi : RT @MinervaMcGrani1: Piccolo test tra amici: visto che i nostri politici sostengono che “tutti vogliono” il vaccino...vediamo cosa ne pensa… -