Vaccino anti-Covid | da lunedì prenotazioni per gli Over40

Da lunedì 17 Maggio gli Over40 (nati fino al 1981) potranno prenotare il Vaccino anti-Covid: a che punto è l'approvvigionamento delle dosi La comunicazione arriva alle Regioni tramite una lettera del Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, il Generale Francesco Paolo Figliuolo: da lunedì 17 Maggio anche gli Over40, vale a dire le persone nate fino al 1981, potranno prenotarsi sulla piattaforma messa a disposizione da ciascuna Regione per ricevere il Vaccino anti-Covid. Un'accelerata della campagna vaccinale, il Governo punta a raggiungere l'immunità di gregge entro l'estate, che tuttavia spinge a non dimenticare (e questo Figliuolo lo ha rimarcato nella propria comunicazione) i soggetti più ...

