Vaccino anti Covid 19, open day a Caserta: oltre 8000 somministrazioni in 41 ore (Di giovedì 13 maggio 2021) Vaccino anti Covid 19 alla caserma Ferrari Orsi di Caserta: grande successo per la somministrazione straordinaria aperta a tutte le età (con grande adesione degli under 30). Come già la scorsa settimana all’ospedale di Marcianise, anche il secondo open day vaccinale anti Covid 19 organizzato dalla Asl di Caserta (aperto a tutte le età) ha Leggi su 2anews (Di giovedì 13 maggio 2021)19 alla caserma Ferrari Orsi di: grande successo per la somministrazione straordinaria aperta a tutte le età (con grande adesione degli under 30). Come già la scorsa settimana all’ospedale di Marcianise, anche il secondoday vaccinale19 organizzato dalla Asl di(aperto a tutte le età) ha

