Vaccino agli over 40: ecco le Regioni pronte. Dosi ai turisti in vacanza: accordo vicino (Di giovedì 13 maggio 2021) E' dunque il turno degli over 40 . Da lunedì 17 maggio le Regioni italiane potranno aprire alle vaccinazioni anche ai nati fino al 1981 . Il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, lancia lo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) E' dunque il turno degli40 . Da lunedì 17 maggio leitaliane potranno aprire alle vaccinazioni anche ai nati fino al 1981 . Il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, lancia lo ...

Advertising

RobertoBurioni : E, aggiungo, la Pfizer, che più al mondo sarebbe felice della necessità di un nuovo vaccino (per ovvi motivi di aum… - petergomezblog : Marino (Pfizer): “Ritardo seconda dose? Nostro vaccino pensato per somministrazione a 21 giorni dalla prima. Attene… - SkyTG24 : #SanMarino apre al #turismovaccinale: si potrà acquistare un pacchetto che comprende due dosi di vaccino Sputnik e… - YRetlaw : RT @liliaragnar: Quindi nel fine settimana open day nel Lazio per il vaccino agli over 40 con #Astrazeneca, mentre la #Slovacchia sospende… - LatinaBiz : Vaccino La Asl di Latina ha comunicato le date ufficiali per l'open day di Astrazeneca: il 15 e 16 maggio. I punti… -