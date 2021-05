Vaccino agli over 40 | De Luca tuona | “Con quali dosi?”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Francesco Figliuolo, commissario per l’emergenza, ha annunciato che da lunedì 17 si apriranno le prenotazioni vaccinali per gli40. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, replica: “non ci sonoa sufficienza”. Vaccini, da lunedì prenotazioni per40. De: “non ci sono” Ieri, il commissario per l’emergenza, Francesco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino agli

Sabato e domenica 15 - 16 maggio per i nati dal 1981 Aperte le iscrizioni all'Open day del Lazio per ilAstraZeneca dedicato, sabato 15 e domenica 16,over 40. "Da questo pomeriggio - annuncia l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'amato - tutti i cittadini nati dal 1981 e anni ...Lunedì la United States Medicines Agency (FDA) ha esteso l'autorizzazione delPfizer/BioNTechadolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni e anche altri Stati hanno ideato le iniziative ...La Lega Serie A ha ufficializzato il ritorno del pubblico allo stadio in occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus che si disputerà mercoledì 19 ...L'Autorità si rivolge alle istituzioni, chiedendo di adottare modalità più uniformi per quanto concerne le comunicazioni sulla campagna vaccinale.