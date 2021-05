Vaccini | Palù | “Richiamo Pfizer dopo 42 giorni | così si risparmiano dosi”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Giorgioha invocato lo slittamento delda 21 a 42dalla prima dose in modo da accelerare l'immunizzazione degli over 60. su Notizie.it.

Advertising

siobanvict : RT @SkyTG24: Vaccini Covid, Palù (Aifa): 'Seconda dose Pfizer? Decidono gli enti regolatori' - SkyTG24 : Vaccini Covid, Palù (Aifa): 'Seconda dose Pfizer? Decidono gli enti regolatori' - Ermannodandrea : #bassetti non ammette scetticismo. Chi dubita è un terrorista. Capito Palù? #Lascienza #vaccini… - ContiniVeronik : - VittorioFerram1 : RT @mattinodipadova: IL PRESIDENTE AIFA / «Anche l’Oms è incerta se l’origine del virus è naturale o artificiale». -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Palù

La raccomandazione 'non è un suggerimento'; sottolinea ancora, 'è un'indicazione on label, cioè riportata sul cosiddetto bugiardino'. ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).Con la seconda dose deiPfizer - BioNTech e Moderna distanziata di 42 giorni dalla prima e non più delle 3 e 4 ... Lo ha detto Giorgio, presidente dell'Aifa, spiegando che 'l'efficacia di un ...