Vaccini Over 40 si parte lunedì: le regioni pronte per la prenotazione (Di giovedì 13 maggio 2021) Un’importante accelerata nella campagna vaccinale contro il Covid. Da lunedì 17 maggio 2021 in alcune regioni di Italia sarà possibile prenotare la prima dose anche per gli Over 40, ovvero quelli nati fino al 1981. Insomma in alcune zone di Italia la campagna vaccinale procede a ritmo spedito tanto che appunto si pensa di aprire le prenotazioni già alla fascia di età appena sopra i 40 anni a nemmeno dieci giorni di distanza dall’ipotesi “apertura” ai Vaccini per gli Over 50. Non funzionerà così in tutta Italia, però: sarà infatti possibile prenotare i Vaccini anti Covid per gli Over 40 solo in quelle regioni in cui la campagna vaccinale è già a buon punto e ha coperto con la prima dose alcune delle categorie considerate più a rischio. Insomma non ci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 13 maggio 2021) Un’importante accelerata nella campagna vaccinale contro il Covid. Da17 maggio 2021 in alcunedi Italia sarà possibile prenotare la prima dose anche per gli40, ovvero quelli nati fino al 1981. Insomma in alcune zone di Italia la campagna vaccinale procede a ritmo spedito tanto che appunto si pensa di aprire le prenotazioni già alla fascia di età appena sopra i 40 anni a nemmeno dieci giorni di distanza dall’ipotesi “apertura” aiper gli50. Non funzionerà così in tutta Italia, però: sarà infatti possibile prenotare ianti Covid per gli40 solo in quellein cui la campagna vaccinale è già a buon punto e ha coperto con la prima dose alcune delle categorie considerate più a rischio. Insomma non ci ...

EugenioGiani : ?? VACCINI OVER 50 ???? Dalle ore 15 di oggi aprono le prenotazioni per i nati nel 1964 e 1965 su… - Agenzia_Ansa : Da lunedì le regioni italiane potranno aprire alle vaccinazioni degli over 40 e da giugno è previsto l'arrivo delle… - MediasetTgcom24 : Il commissario Figliuolo alle Regioni: 'Da lunedì prenotazioni anche per over 40' #pfizer - RebelEkonomist : @NicolaZagaria18 @ManuelTucci2 @SiamolaGente @MMmarco0 Piccola percentuale di vaccini LOL A fine marzo (quindi ove… - GraziaAmelia : RT @SkyTG24: Vaccini Covid Lombardia, Fontana su over 40: “No a sparate, valutiamo dopo 20 maggio” -