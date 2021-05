Vaccini, oggi prenotazioni per i nati negli anni 1966 e '67. Over 40: ecco quando (Di giovedì 13 maggio 2021) L'accelerazione della campagna vaccinale contro il Covid in Toscana passa per gli annunci quotidiani: tutti i giorni si apre una nuova finestra per una o più nuove classi di età che possono così ... Leggi su lanazione (Di giovedì 13 maggio 2021) L'accelerazione della campagna vaccinale contro il Covid in Toscana passa per gli annunci quotidiani: tutti i giorni si apre una nuova finestra per una o più nuove classi di età che possono così ...

Advertising

gennaromigliore : Sui #Vaccini non possiamo permetterci di alimentare polemiche inutili e soffiare sulla paura delle persone. Il Regn… - Mov5Stelle : La sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid è una proposta che il Movimento porta avanti da… - EugenioGiani : ?? VACCINI OVER 50 ???? Dalle ore 15 di oggi aprono le prenotazioni per i nati nel 1964 e 1965 su… - maxlarosa80 : RT @ScaltritiLab: Anche oggi ricordiamo che l’mRNA dei vaccini non entra nel nucleo, non si retrotrascrive a DNA, non si integra e non prod… - ciropellegrino : Oggi #DeLuca ha detto - una dietro l'altra - le seguenti frasi: 1. Abbiamo 200mila dosi di vaccini in meno. 2. «… -