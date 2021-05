Vaccini, nuovo hub per l’Asl Napoli 2 Nord: liberato l’ospedale di Frattamaggiore (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ entrato in attività oggi il nuovo centro vaccinale di Frattamaggiore (Napoli), collocato preso il Centro servizi area Pip – Località sepano della cittadina. La nuova sede permetterà di liberare i locali dell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore che erano stati allestiti lo scorso dicembre per garantire l’avvio della campagna vaccinale ai sanitari e alle persone a maggiore fragilità. “L’ampliamento della campagna vaccinale all’intera platea della popolazione – spiega una nota – ha richiesto una maggiore dotazione degli spazi di attesa e di gestione dei flussi di cittadini. In quest’ottica l’Amministrazione Comunale e l’Azienda sanitaria hanno individuato la sede dell’Area PIP ed allestito in tempi record sette box per l’anamnesi e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ entrato in attività oggi ilcentro vaccinale di), collocato preso il Centro servizi area Pip – Località sepano della cittadina. La nuova sede permetterà di liberare i locali delSan Giovanni di Dio diche erano stati allestiti lo scorso dicembre per garantire l’avvio della campagna vaccinale ai sanitari e alle persone a maggiore fragilità. “L’ampliamento della campagna vaccinale all’intera platea della popolazione – spiega una nota – ha richiesto una maggiore dotazione degli spazi di attesa e di gestione dei flussi di cittadini. In quest’ottica l’Amministrazione Comunale e l’Azienda sanitaria hanno individuato la sede dell’Area PIP ed allestito in tempi record sette box per l’anamnesi e ...

