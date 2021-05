Vaccini in farmacia da giugno: come ci si prenota e quali saranno disponibili (Di giovedì 13 maggio 2021) Vaccini in farmacia, finalmente si comincia. Nel Lazio, ad esempio, dal 20 maggio ci si potrà prenotare per ricevere la propria dose del prodotto Johnson & Johnson, almeno in questa fase iniziale. L’inizio effettivo delle somministrazioni è fissato al 24 del mese. Potranno prenotarsi i residenti fra i 40 e i 50 anni. Gli stessi che, il prossimo fine settimana, potranno aderire agli «open day» organizzati dalla regione per smaltire le riserve di AstraZeneca, sulla scorta di quanto avvenuto a Caserta (dove però l’accesso era libero e per tutti dai 18 anni) e in Sicilia (ma solo per gli over 50) negli scorsi fine settimana. Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 maggio 2021) Vaccini in farmacia, finalmente si comincia. Nel Lazio, ad esempio, dal 20 maggio ci si potrà prenotare per ricevere la propria dose del prodotto Johnson & Johnson, almeno in questa fase iniziale. L’inizio effettivo delle somministrazioni è fissato al 24 del mese. Potranno prenotarsi i residenti fra i 40 e i 50 anni. Gli stessi che, il prossimo fine settimana, potranno aderire agli «open day» organizzati dalla regione per smaltire le riserve di AstraZeneca, sulla scorta di quanto avvenuto a Caserta (dove però l’accesso era libero e per tutti dai 18 anni) e in Sicilia (ma solo per gli over 50) negli scorsi fine settimana.

