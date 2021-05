Vaccini in farmacia da giugno: chi può farli, dove, prenotazioni (Di giovedì 13 maggio 2021) Con la firma, a fine marzo, da parte del Ministro della Salute Speranza, del protocollo con Regioni e farmacisti, erano state poste le basi per la campagna di somministrazione dei Vaccini in farmacia. Il protocollo, o meglio “Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei Vaccini anti-SARS-CoV-2” prevede il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione del nostro Paese. In un’intervista al Correre della Sera, il presidente di Federfarma Marco Cossolo spiega che è tutto pronto per le vaccinazioni in farmacia, con più di 11.000 soci che hanno aderito alla campagna e hanno completato o stanno completando il corso di formazione. Le vaccinazioni partiranno quindi da giugno. Si ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 13 maggio 2021) Con la firma, a fine marzo, da parte del Ministro della Salute Speranza, del protocollo con Regioni e farmacisti, erano state poste le basi per la campagna di somministrazione deiin. Il protocollo, o meglio “Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti deianti-SARS-CoV-2” prevede il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione del nostro Paese. In un’intervista al Correre della Sera, il presidente di Federfarma Marco Cossolo spiega che è tutto pronto per le vaccinazioni in, con più di 11.000 soci che hanno aderito alla campagna e hanno completato o stanno completando il corso di formazione. Le vaccinazioni partiranno quindi da. Si ...

