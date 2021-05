Vaccini, in Abruzzo richiami Pfizer da 21/42 giorno Moderna 28/42 giorni (Di giovedì 13 maggio 2021) L'Aquila - In Abruzzo il richiamo del vaccino Pfizer viene effettuato tra il 21esimo e il 42esimo giorno dalla prima dose e quello del vaccino Moderna tra il 28esimo e il 42esimo giorno. Lo spiega all'ANSA il coordinatore regionale della campagna vaccinale, Maurizio Brucchi, aggiungendo che saranno le quattro Asl abruzzesi, sulla base degli aspetti organizzativi e logistici, a stabilire le tempistiche del richiamo. Di fatto c'è una finestra piuttosto ampia per le seconde dosi e saranno le singole aziende sanitarie, in base alle esigenze, a decidere come muoversi: i tempi minimi per il richiamo sono quelli indicati dalle aziende farmaceutiche, mentre i massimi sono quelli indicati dalla circolare ministeriale. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 13 maggio 2021) L'Aquila - Inil richiamo del vaccinoviene effettuato tra il 21esimo e il 42esimodalla prima dose e quello del vaccinotra il 28esimo e il 42esimo. Lo spiega all'ANSA il coordinatore regionale della campagna vaccinale, Maurizio Brucchi, aggiungendo che saranno le quattro Asl abruzzesi, sulla base degli aspetti organizzativi e logistici, a stabilire le tempistiche del richiamo. Di fatto c'è una finestra piuttosto ampia per le seconde dosi e saranno le singole aziende sanitarie, in base alle esigenze, a decidere come muoversi: i tempi minimi per il richiamo sono quelli indicati dalle aziende farmaceutiche, mentre i massimi sono quelli indicati dalla circolare ministeriale. leggi tutto

Advertising

radiolaquila1 : Vaccini: in Abruzzo richiamo Pfizer tra 21 e 42 giorni - lega_abruzzo : VACCINI, TIZIANO #GENOVESI A MUSO DURO CONTRO TESTA E DI PANGRAZIO: “TROPPI DISAGI PER I PAZIENTI, ORA BASTA” Link… - abruzzoweb : COVID ABRUZZO: 0 MORTI, GIU’ RICOVERI, 562 GUARITI, OK VACCINI A 40ENNI, MAPPA COMUNI A RISCHIO - abruzzoweb : VACCINI: IN ABRUZZO RICHIAMO PFIZER TRA 21 E 42 GIORNI - abruzzoweb : VACCINI ANTI COVID: PRENOTAZIONI PER 40ENNI DA LUNEDI’ 17 MAGGIO -