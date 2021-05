Vaccini, Figliuolo “L’Italia quando fa squadra vince” (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia quando fa squadra vince. Noi nonabbiamo bisogno di niente, abbiamo già tutto; abbiamo leinfrastrutture, i medici, gli infermieri, gli operatoriamministrativi, l’associazionismo, il mondo del volontariato.quando si fa insieme si vince”. Così a “Dritto e rovescio” su Rete4 il commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. “Da lunedì iniziamo le prenotazioni per i40enni, poi a giugno passeremo agli under 40. Noi puntiamo avaccinare entro luglio il 60% della popolazione”, afferma Figliuolo puntando “l’obiettivo dell’immunità di gregge per fine settembre. Spero che con un afflusso massiccio di Vaccini il piano proceda sempre più spedito”. “Abbiamo già verificato le capacità delle ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “fa. Noi nonabbiamo bisogno di niente, abbiamo già tutto; abbiamo leinfrastrutture, i medici, gli infermieri, gli operatoriamministrativi, l’associazionismo, il mondo del volontariato.si fa insieme si”. Così a “Dritto e rovescio” su Rete4 il commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo. “Da lunedì iniziamo le prenotazioni per i40enni, poi a giugno passeremo agli under 40. Noi puntiamo avaccinare entro luglio il 60% della popolazione”, affermapuntando “l’obiettivo dell’immunità di gregge per fine settembre. Spero che con un afflusso massiccio diil piano proceda sempre più spedito”. “Abbiamo già verificato le capacità delle ...

