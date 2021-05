Vaccini | Figliuolo | “Allungare tempi della seconda dose? Meglio dare mezzo scudo a più persone che uno intero a un numero inferiore”

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Per iPfizer e Moderna l’idea di” iper la“è derivata da studi scientifici che dicono che cambia poco fra 21 e 42 giorni. Questo dà la possibilità, a parità di dosi, di poter somministrare la primaa milioni diin più“. Lo ha detto il commissario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo, in visita all’hub vaccinale di Porto Marghera. “Nell’ambitopandemia, se si dàa più, è. Il Cts nella sua indipendenza ha ritenuto opportuno fare questa raccomandazione, che inizialmente la dottoressa Marino di Pfizer ha contestato. Non mi permetterei mai di tirare la giacca agli scienziati, è ...

Advertising

HuffPostItalia : Vaccini, Figliuolo: 'Da lunedì prenotazioni anche per quarantenni' - eziomauro : Vaccini, Figliuolo: 'Via alla prenotazione dei quarantenni da lunedì' - HuffPostItalia : Figliuolo: 'Su AstraZeneca faremo altri bilanciamenti tra le regioni' - ilfattovideo : Vaccini, Figliuolo: “Allungare tempi della seconda dose? Meglio dare mezzo scudo a più persone che uno intero a un… - ArmandaGelsomin : RT @Agenzia_Ansa: Ci saranno ulteriori bilanciamenti sul vaccino di AstraZeneca, con il consenso delle Regioni interessate. L'obiettivo è d… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Figliuolo

Italia,: "Via agli over 40" / Ecco le Regioni pronte Attualmente, il 34,32% della popolazione tedesca ha ricevuto almeno una somministrazione , mentre e' del 10% la quota di ...In una lettera inviata alle Regioni,ha raccomandato comunque ai governatori "l'assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età ...Pfizer e Moderna, vaccini con Rna messaggero, possono essere portati a 42 giorni tra la prima e la seconda dose senza problemi. In questo modo si potrà somministrare un maggior numero di dosi” ha ...Il commissario di governo Covid-19 Figliuolo dice che lunedì i quarantenni potranno prenotare i vaccini Covid. Ma in Campania Vincenzo De Luca smorza gli entusiasmi: “Dicono apriamo le vaccinazioni ai ...