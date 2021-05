Vaccini, Figliuolo alle Regioni: «Prenotazioni anche per i 40enni da lunedì» (Di giovedì 13 maggio 2021) Da lunedì le Regioni potranno vaccinare liberamente anche i quarantenni. Alcune lo avevano già previsto, anche al di fuori delle categorie con cui si era partiti (insegnanti e forze... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 13 maggio 2021) Dalepotranno vaccinare liberamentei quarantenni. Alcune lo avevano già previsto,al di fuori delle categorie con cui si era partiti (insegnanti e forze...

