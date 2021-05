Vaccini Covid Lombardia, per i 40enni prenotazioni non prima del 20 maggio. «Garanzie sulle dosi» (Di giovedì 13 maggio 2021) Il generale Figliuolo ha scritto alle Regioni che da lunedì 17 possono aprire, ma il Pirellone con tutta probabilità prenderà tempo: si attendono certezze sulle forniture. Vertice con Bertolaso. Chieste a Roma le fiale AstraZeneca rifiutate dalle altre regioni Leggi su corriere (Di giovedì 13 maggio 2021) Il generale Figliuolo ha scritto alle Regioni che da lunedì 17 possono aprire, ma il Pirellone con tutta probabilità prenderà tempo: si attendono certezzeforniture. Vertice con Bertolaso. Chieste a Roma le fiale AstraZeneca rifiutate dalle altre regioni

Advertising

Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - matteosalvinimi : L’Europa non solo non ci manda i vaccini promessi ma ci blocca quelli possibili. È normale? - fattoquotidiano : “La pandemia si poteva evitare”: ecco il report Oms sul Covid. “Brevetti vaccini? Via entro tre mesi se le aziende… - polemico_real : RT @Corriere: Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande festa dell’Int… - Lucaaffigi : RT @Corriere: Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande festa dell’Int… -