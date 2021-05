Vaccini Covid: il calendario delle vaccinazioni, Regione per Regione (Di giovedì 13 maggio 2021) Da lunedì 17 maggio, secondo le ultime anticipazioni, si aprirà ufficialmente una nuova fase della campagna di somministrazione dei Vaccini Covid, alla quale potranno aderire anche i nati fino al 1981, ovvero gli over 40. In una lettera inviata alle Regioni, il generale Figliuolo raccomanda comunque ai governatori “l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura”. Per questo motivo l’inizio della fase di vaccinazione per i più giovani non partirà contemporaneamente in tutta Italia, ma solo nelle regioni che sono già pronte e che hanno già completato la vaccinazione di gran parte delle categorie più a rischio. In seguito alle indicazioni dell’Ema e dell’Aifa riguardo la somministrazione ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 13 maggio 2021) Da lunedì 17 maggio, secondo le ultime anticipazioni, si aprirà ufficialmente una nuova fase della campagna di somministrazione dei, alla quale potranno aderire anche i nati fino al 1981, ovvero gli over 40. In una lettera inviata alle Regioni, il generale Figliuolo raccomanda comunque ai governatori “l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura”. Per questo motivo l’inizio della fase di vaccinazione per i più giovani non partirà contemporaneamente in tutta Italia, ma solo nelle regioni che sono già pronte e che hanno già completato la vaccinazione di gran partecategorie più a rischio. In seguito alle indicazioni dell’Ema e dell’Aifa riguardo la somministrazione ...

