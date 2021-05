Vaccini 40enni, prenotazioni al via da lunedì (Di giovedì 13 maggio 2021) Accelerazione della campagna vaccinale anti-Covid in Italia. Al via da lunedì 17 maggio in Italia le prenotazioni per gli over 40. L’anuncio del commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo. Entro il fine settimana arriveranno altre 3 milioni di dosi e l’Ema conferma il richiamo Pfizer fino a 42 giorni. Continua intanto il calo della curva epidemiologica con 7.852 contagi e 262 morti registrati nelle ultime 24 ore e con l’indice di positività che è al 2,5%. VACCINO OVER 40 Nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, che sta registrando un buon andamento su scala nazionale delle somministrazioni in favore delle categorie prioritarie indicate nell’ordinanza n. 6 dello scorso 9 aprile, la Struttura Commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo ha dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare, a partire dal prossimo 17 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 maggio 2021) Accelerazione della campagna vaccinale anti-Covid in Italia. Al via da17 maggio in Italia leper gli over 40. L’anuncio del commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo. Entro il fine settimana arriveranno altre 3 milioni di dosi e l’Ema conferma il richiamo Pfizer fino a 42 giorni. Continua intanto il calo della curva epidemiologica con 7.852 contagi e 262 morti registrati nelle ultime 24 ore e con l’indice di positività che è al 2,5%. VACCINO OVER 40 Nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, che sta registrando un buon andamento su scala nazionale delle somministrazioni in favore delle categorie prioritarie indicate nell’ordinanza n. 6 dello scorso 9 aprile, la Struttura Commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo ha dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare, a partire dal prossimo 17 ...

