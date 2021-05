Vaccini. 225 anni fa l’antivaiolo, Gattinara (SITIP): «Cambiato storia umanità». (Di giovedì 13 maggio 2021) Il 14 maggio del 1796 Edoardo Jenner inoculò per la prima volta il virus del vaiolo bovino in un bambino per dimostrare la sua teoria: chi veniva in contatto con questo virus diventava poi immune al vaiolo umano. “Il grande merito di questo medico è di aver inventato la vaccinazione e di avere dimostrato, per la prima volta nella storia dell’umanità, che questo poteva proteggere le persone. Lo ha fatto con un metodo per noi oggi impossibile, ma dobbiamo sempre tenere presente che parliamo di una sperimentazione avvenuta oltre due secoli fa”. A commentare con la Dire la ricorrenza dell’avvio della vaccinazione contro il vaiolo è Guido Castelli Gattinara, pediatra, infettivologo, direttore del Centro vaccinazioni dell’ospedale Bambino Gesù di Roma e presidente della Società italiana di infettivologia pediatrica ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Il 14 maggio del 1796 Edoardo Jenner inoculò per la prima volta il virus del vaiolo bovino in un bambino per dimostrare la sua teoria: chi veniva in contatto con questo virus diventava poi immune al vaiolo umano. “Il grande merito di questo medico è di aver inventato la vaccinazione e di avere dimostrato, per la prima volta nelladell’, che questo poteva proteggere le persone. Lo ha fatto con un metodo per noi oggi impossibile, ma dobbiamo sempre tenere presente che parliamo di una sperimentazione avvenuta oltre due secoli fa”. A commentare con la Dire la ricorrenza dell’avvio della vaccinazione contro il vaiolo è Guido Castelli, pediatra, infettivologo, direttore del Centro vaccinazioni dell’ospedale Bambino Gesù di Roma e presidente della Società italiana di infettivologia pediatrica ...

