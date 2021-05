Vaccinazione: da lunedì 17 maggio spazio a chiunque si prenoti (Di giovedì 13 maggio 2021) “Da lunedì 17 maggio, se al momento della prenotazione ci saranno spazi liberi nelle agende, noi inseriremo chiunque possa prenotarsi”, anche gli over 40, per i quali le prenotazioni inizieranno quel giorno. “Non possiamo prenderci la responsabilità di rallentare la campagna vaccinale”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante un incontro a Trieste, in merito all’adesione alla campagna vaccinale in regione che in alcuni target non è stata importante. “Il nostro obiettivo sarebbe iniziare le vaccinazioni degli over 40 da giugno – ha precisato – ma se abbiamo le agende libere anticiperemo”. “Non possiamo permetterci di tenere fermi i vaccini e la macchina che, con enorme sforzo del sistema sanitario regionale, è stata organizzata per fare un numero importantissimo di vaccini”, ha ... Leggi su udine20 (Di giovedì 13 maggio 2021) “Da17, se al momento della prenotazione ci saranno spazi liberi nelle agende, noi inseriremopossa prenotarsi”, anche gli over 40, per i quali le prenotazioni inizieranno quel giorno. “Non possiamo prenderci la responsabilità di rallentare la campagna vaccinale”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante un incontro a Trieste, in merito all’adesione alla campagna vaccinale in regione che in alcuni target non è stata importante. “Il nostro obiettivo sarebbe iniziare le vaccinazioni degli over 40 da giugno – ha precisato – ma se abbiamo le agende libere anticiperemo”. “Non possiamo permetterci di tenere fermi i vaccini e la macchina che, con enorme sforzo del sistema sanitario regionale, è stata organizzata per fare un numero importantissimo di vaccini”, ha ...

Advertising

ilpost : Lunedì 17 maggio apriranno le prenotazioni per la vaccinazione contro il coronavirus alle persone dai 40 anni in su - regionepiemonte : Anticipate le preadesioni per la vaccinazione dei 40enni a partire da lunedì 17 maggio. Potrà aderire sul portale… - cittadibiella : RT @regionepiemonte: Anticipate le preadesioni per la vaccinazione dei 40enni a partire da lunedì 17 maggio. Potrà aderire sul portale http… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada La campagna di vaccinazione in Toscana con le parole del presidente @EugenioGiani #tagadala7 - La7tv : #tagada La campagna di vaccinazione in Toscana con le parole del presidente @EugenioGiani #tagadala7 -