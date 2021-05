Vacanze senza precauzioni | Burioni denuncia su Twitter gli annunci No mask

Advertising

ildumba : @fedeerr Ho appena fatto terrorismo sul gruppo vacanze dicendo che se prenotano senza fare i conti alzo le mani - alessio_ka : @stebellentani @LaGhisaura Cioè, uno sospende le vacanze perchè una partita di tennis è stata interrotta per il cop… - CInfotracker : #RT @Adnkronos: '#Vacanze col virus', #Burioni smaschera turismo 'senza regole'. - BinaryOptionEU : RT ''#Vacanze col virus', #Burioni smaschera turismo 'senza regole'. - VELOSPORT1960 : Il virologo pubblica gli annunci di strutture che ignorano mascherina e distanziamento. E allontanano i 'covidioti' -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze senza

la Repubblica

: Coldiretti,quarantena tornano 26,6 mln stranieri Lo stop alla quarantena apre le porte a 26,6 milioni di turisti europei, americani e giapponesi che nell'ultima estate prima della ...Ricordo che l'anno, scorsovaccini, da metà maggio in poi cominciammo a registrare un crollo ...che potrebbe far passare il messaggio in Europa che chi sceglie di trascorrere lein ...Lo stop alla quarantena apre le porte a 26,6 milioni di turisti europei, americani e giapponesi che nell'ultima estate prima della ...I territori spingono per consentire di effettuare il richiamo anche nei luoghi in cui gli italiani trascorreranno le ferie estive, per mantenere il ritmo della campagna vaccinale e per sostenere il se ...