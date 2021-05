Vacanze estive | ecco i Paesi che accolgono i turisti vaccinati

Leggi su tpi

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’Italia dal 15 maggio inizierà ad accogliere i cittadini italiani che rientrano dall’estero e istranieri senza obbligarli alla quarantena. Si parte con iUe, la Gran Bretagna e Israele, che possono contare su campagna vaccinali già a buon punto. Il premier Mario Draghi ha annunciato che alla scadenza dell’ordinanza il 15 maggio non sarà più prevista la mini quarantena di 5 giorni con doppio tampone negativo per chi viene o torna in Italia per motivi di turismo daielencati sopra. Questo perché basterà avere il green pass, ossia il certificato comprovante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid o il tampone negativo fatto 48 ore prima. Il pass sarà disponibile in formato digitale o cartaceo, sarà valido per tutti iprovenienti daUe ed extra Ue e anticiperà ...